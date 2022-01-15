وزير النقل في زيارة لمصنع GB POLO العين السخنة المتخصص في صناعة...

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل زيارة لمصنع GB POLO العين السخنة التابع لشركة غبور مصر والمقام بالشراكة مع شركة ماركوبولو البرازيلية والمصنع متخصص في تصنيع الاتوبيسات ويخدم السوق المحلي ويقوم بالتصدير لافريقيا وبعض دول الشرق الأوسط

تفقد الوزير خلال زيارته للمصنع خطوط الإنتاج المختلفة والخاصة بمختلف أنواع الميكروباصات والاتوبيسات ( ميكروباص – ميني باص – اتوبيسات سياحي – اتوبيسات النقل الجماعي – والاتوبيسات المفصلية حمولة 150 راكب) وكذلك الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي و التي تعمل بالكهرباء حيث ان GB POLO هو موزع ووكيل لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الاتوبيسات

وتأتي زيارة الوزير للمصنع في إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتنفيذ خطط الدولة في توطين الصناعات خاصة صناعة وسائل النقل والوقوف على إمكانيات المصنع ومنتجاته المختلفة التي من الممكن الاعتماد عليها في قطاع النقل حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ البنية التحتية لخطوط الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى والذي سيساهم في تقديم خدمات نقل جماعية متميزة للمواطنين