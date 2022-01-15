القوي العاملة: تعيين 22 من «قادرون باختلاف» ضمن699 شاباً بالسويس

/672431/القوي-العاملة-تعيين-22-من-قادرون-باختلاف-ضمن699-شابا-بالسويس

كشف محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس قامت بتعيين 699 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 22 شاباً " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1328 باحثا عن عمل، منهم 40 " قادرون باختلاف”.

دوت الخليج

وأشار سعفان، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة، واستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 183 عاملاً مسجلاً بواقع 91 ألفاً و 500 جنيه، بالإضافة إلي استخراج 675 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأكد حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي- إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 56 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها ودياً، وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .

أما فى مجال التفتيش العمالي، أوضح مدير المديرية، أنه تم التفتيش على 261 منشأة ، وتم تحرير 22 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.

تعيين 1127 شابا منهم31 "قادرون باختلاف" بالإسماعيلية

وكان قد كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1127 شاباً ، منهم 31 شاب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، و جاءذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، حيث بلغ المسجلين بها 2755 شاباً.

وكان قد تلقى سعفان تقريراً بذلك من مدير المديرية، حيث أكد فيه أنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 1055 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 806 رخصة مزاولة مهنة ، في حين تلقت 8 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء ، و شكوي ما زالت قيد البحث والدراسة.

صرف 37 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 18 عاملاً بالإسماعيلية

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 37 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 18 عاملاً من المسجلين بالمديرية، حيث بلغ عددهم 4550 عامل .

كما قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 326 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 12 محضر للمنشآت المخالفة ، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 75 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة ، وعقد 9 ندوات توعية.

كما قامت المديرية بإستخراج 29 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 91 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 135 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.