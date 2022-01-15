الإسكان تعلن بدء تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة..غدا

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/672432/الإسكان-تعلن-بدء-تسليم-2328-وحدة-سكنية-بالإسكان-الاجتماعي-بمدينة-أكتوبر-الجديدةغدا
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 16/1/2022، وحتى يوم الأحد 20/2/2022، في تسليم ٢٣٢٨ وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب - ج - د) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
دوت الخليج
موعد تسليم الواحدات السكنية بأكتوبر الجديدة
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 288 : 300 بقطاع ب، يوم الأحد 16/1/2022، ووحدات العمارات من 301 : 310 بقطاع د، يوم الأحد 23/1/2022، ووحدات العمارات من 463 : 478 بقطاع د ( نموذج 75م2)، يوم الأحد 30/1/2022.
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 311 : 331 بقطاع ب، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارات من 322 : 345 بقطاع ب، يوم الأحد 13/2/2022، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 417 : 422 بقطاع د، ووحدات العمارات أرقام ( 392 - 391 -390 -387 – 386 – 385 - 397 - 396 - 395) بقطاع ج، يوم الأحد 20/2/2022.
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