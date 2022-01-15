/672435/الأرصاد-انخفاض-بدرجات-الحرارة-وأمطار-على-السواحل-الشمالية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية قد تشهدها العديد من المحافظات اليوم السبت، حيث تواصل درجات الحرارة انخفاضها على كافة الانحاء ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى ومافظات الدلتا والسواحل الشمالية، ليكون مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

دوت الخليج وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت سيشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء ، مع احتمالية لفرص أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى . درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت وقالت هيئة الارصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.

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