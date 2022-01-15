وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 21/2022

/672437/وزارة-التخطيط-والتنمية-الاقتصادية-تعلن-خطة-المواطن-الاستثمارية-لمحافظة-بني-سويف-لعام-212022

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

دوت الخليج

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، الدكتورة هالة السعيد، إن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، وتقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وزيرة التخطيط: الخطة تتضمن تنفيذ 185 مشروعًا تنمويًا بمحافظة بني سويف

وأضافت وزيرة التخطيط أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت وزيرة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 185 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22,5% عم خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 أشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 31,6%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 814 مليون جنيه بنسبة 21,4%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 643 مليون جنيه بنسبة 16,9%، ويخص قطاع التنمية المحلية 598,8 مليون جنيه بنسبة 15,8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 308,5 مليون جنيه بنسبة 8,1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 235,7 مليون جنيه بنسبة 6,2%.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 21/2022

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة بني سويف في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 443 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 70 مشروعا، منها تطوير مناطق عشوائية، إنشاء محطة معالجة صرف صحي ب"ميانة"، توسعات محطة مياه الفشن، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة في تطوير نظم إشارات خط القاهرة/بني سويف بطول 125 كم، استكمال محور الفشن على النيل، إلى جانب استكمال كوبري علوي العياط/بني سويف على طريق القاهرة / أسوان الزراعي، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 12 مشروعا منها إنشاء جامعة بني سويف الأهلية، استكمال إنشاء المستشفى الجامعي شرق النيل، استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة تنفيذ 9 مشروعات منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، إعادة تأهيل مدارس، فضلا عن تنفيذ 50 مشروعا في قطاع التنمية المحلية.