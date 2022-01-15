/672426/إيمي-سمير-غانم-في-ذكرى-ميلاد-سمير-غانم-يارب-أشوفك-ونحتفل-زي-كل-سنة

اليوم السب الموافق 15 يناير لعام 2022، هو ذكرى الميلاد الأولى للراحل سمير غانم وهو خارج عالمنا، وبهذه المناسبة هنأته ابنته إيمي سمير غانم من خلال صورة نشرتها له من خلال حسابها الرسمي على موقع"إنستجرام"، وعلقت عليها بكلمات رقيقة مليئة بالحزن على فراق والدها سمير غانم.

دوت الخليج

إيمي سمير غانم تهنئ والدها بذكرى ميلاده

هنأت النجمة إيمي سمير غانم والدها الراحل سمير غانم في ذكرى ميلاده الأولى عقب وفاته، وذلك بنشر صورة له وهو ببدلة شخصية فطوطة الشهيرة، وعلقت عليها قائلة:" الله يرحمك ويغفر لك يارب واشوفك في الجنة انت ومامي ونحتفل معاكوا زي كل سنة"، وأستكملت طالبة من كل من رأى هذا المنشور أن يقرأ الفاتحة لوالدها ووالدتها النجمة دلال عبد العزيز.

وشارك إيمي جمهورها على إنستجرام بالدعاء لوالها وقولهم:"الهم أمين".

رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز

رحل النجمان الشهيران سمير غانم ودلال عبد العزيز في العام الماضي، بعد تأثرهم بفيروس كورونا المستجد، والعلاج منه لمدة طويلة داخل المستشفى، حيث رحل سمير غانم عن عالمنا، ولحقته زوجته دلال عبد العزيز بعدها بقليل، ليعم الحزن والأسى على الوسط الفني في مصر والوطن العربي، ودعاء من جمهور واسع النطاق لهما بالرحمة، ولبناتهم النجمتان دينا وإيمي بالصبر والقوة، وبعد فترة ليست بقليلة من الحزن والعزلة، بدأت النجمتان مؤخرُا للعودة لحياتهن العادية، وخرتا للأضواء مرة أخرى تدريجيًا.

شائعات انتشرت الفترة الأخيرة عن إيمي سمير غانم

أنتشرت في الآونة الأخيرة شائعات كثيرة عن أنفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم؛ بسبب حزنها الشديد بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، والذي أدى إلى إنطوائها وإضطراب العلاقة بينها وبين زوجها. وزادت الشائعات عندما نشر الفنان حسن الرداد فيديوهات وصور له مع الفنانة غادة عادل وهم يرقصان ويحتفلان بعرض مسرحية في نص الليل، حتى نشرت إيمي فيديو لها هي وزوجها في مكان عام سويًا.

أنتشر أيضًا شائعة أعتزال الفنانة إيمي سمير غانم وأرتدائها الحجاب، بعد نشرها لصور من الحرم الشريف أثناء تأدية مناسك العمرة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولكن قامت إيمي بتكذيب هذه الشائعات أيضًا بمنتهى الهدوء، عن طريق نشرها لصورة لها مع كلب صغير وهي بشعرها.