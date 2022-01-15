/672430/النيران-تلتهم-سيارة-نقل-في-الصحراوي-الشرقي-بسوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور أخميم يفيد باشتعال النيران فى سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 70.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز وتبين أنه أثناء سير السيارة محددة نقل قنا قيادة المدعو منتصر ع ا ا - 30 سائق - ويقيم البحر الأحمر، تابعة لشركة " قطاع خاص " فـي طريقها لإجراء صيانة بمحافظة البحر الأحمر اختلت عجلة القيادة نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لاصطدامها بالحاجز الخرساني علي جانب الطريق واشتعال النيران بكابينة السيارة .

تم الدفع ب سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة.

مصرع طفل في حريق بسوهاج

على جانب أخر نشب حريق في شقة سكنية بناحية مركز ساقلتة شرق سوهاج، نتج عنة مصرع طفل 3 سنوات، وتم اخماد الحريق ونقل الجثة الى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير امن سوهاج، اخطارا من اللواء محمد زين - مدير مباحث سوهاج، يفيد بحريق في شقة ووجود متوفى.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز ساقلتة، والفريق المعاون لة وتبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الثالث ملك المدعو أحمد م ب - 35 عام - عامل ومتواجد وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ونتج عن الحريق وفاة نجل مالك الشقة الطفل صهيب ا ع - 3 سنوات – ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته بحالة اختناق وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

أفاد المدعو هيثم ح ب - 35 عام - عامل – ويقيم بذات الناحية " صهر مالك الشقة – خال المتوفي " بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من دفايه كهربائية وبعض الوصلات العشوائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الحادث.