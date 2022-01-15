"بكلمات مؤثرة".. هكذا احتفلت أسرة سمير غانم بذكرى ميلاده بعد رحيله عن عالمنا

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تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم، اليوم السبت الموافق 15 يناير ورغم غيابه عن دنيانا فقد احتفل ابنتيه دنيا وإيمي بذكرى ميلاده، وأيضًا زوج ابنته إيمي، الفنان حسن الرداد، وكل هذا من خلال نشر صور للراحل وهو مبتسمًا، على صفحاتهم الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليق بكلمات عذبة ومؤثرة.

دوت الخليج

دنيا سمير غانم تهنئ والدها في ذكرى ميلاده

نشرت الفنانة دينا سمير غانم صورة لوالدها، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ورافقة الصورة بكلمات تحمل من الحب والحزن على رحيله الكثير، حيث هنأته بمناسبة عيد ميلاده قائلة:" كل سنة و انت طيب يا حبيبي و روحي"، وأستكملت بالدعاء له وقالت:" ربنا يرحمك و يغفر لك و يا رب تكون سعيد ومرتاح زي ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها"، وختمت معايدتها بهذه الكلمات الرقيقة:" بحبك و معايا في كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب".

وعلق على هذه التهنئة العديد من متابعي الفنانة دنيا سمير غانم، ومنهم من مشاهير وزملاء في الوسط الفني، حيث علقت النجمة نادية الجندي قائلة: "ربنا يرحمه يارب هو ودلال ويبارك فيكم حبيبتي ويحفظك انتي وايمي وحسن ورامي"، والنجمة روجينا كتبت:" ربنا يرحمة ويغفرلة ويسكنه فسيح جناته".

إيمي سمير غانم في معايدة رقيقة لوالدها سمير غانم

هنأت النجمة إيمي سمير غانم والدها الراحل سمير غانم في ذكرى ميلاده الأولى عقب وفاته، وذلك بنشر صورة له وهو ببدلة شخصية فطوطة الشهيرة، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك ويغفر لك يارب واشوفك في الجنة انت ومامي ونحتفل معاكوا زي كل سنة"، وأستكملت طالبة من كل من رأى هذا المنشور أن يقرأ الفاتحة لوالدها ووالدتها النجمة دلال عبد العزيز.

وشارك إيمي جمهورها على إنستجرام بالدعاء لوالها وقولهم:"الهم أمين".

حسن الرداد يرسل تهنئة للراحل سمير غانم

كما شارك الفنان حسن الرداد جمهورة على موقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص المصورة، صورة للنجم الراحل سمير غانم، والد زوجته الفنان إيمي.