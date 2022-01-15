انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة مطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم السبت، انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2021 /2022 بكليات الجامعة، والتى تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.





وأوضح الدكتور مصطفى النجار فى بيان اليوم، أن الجامعة أنهت تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مشيرا إلى أنه لا يُسمح بدخول الامتحانات لغير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

وأكد ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة الامتحانات؛ من ارتداء الكمامة الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب، التهوية الجيدة للجان، وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم التنبيه على أستاذ كل مادة بالتواجد داخل اللجنة للرد على أى استفسارات للطلاب، لافتا إلى أن أعمال التصحيح تبدأ فور انتهاء امتحان كل مادة؛ تمهيدا لإعلان النتائج عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، متمنيا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح.

يذكر أنه - بحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2021 /2022 - تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت الموافق 5 فبراير، وتنتهى الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022.