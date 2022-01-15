امتحان الترم للأول والثانى الثانوى ورقيا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحان الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى ورقيا وليس إلكترونيا وستعقد وفق الجداول المعلنة سابقا وذلك للتيسير على الطلاب، مؤكدة أن الهدف الرئيسى من الامتحانات فى المرحلة الثانوية هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.





وقال الدكتور شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رسالة صوتية له عبر حسابه الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم إن أسئلة الامتحانات لن تأتى من مركز التقويم الخاص بوضع الأسئلة إلكترونيا وإنما سيتم وضعها من قبل المدرس الأول فى كل مدرسة وفق المواصفات التى حددها مركز تقويم الأسئلة على أن تعقد الامتحانات فى لجان مؤمنة.

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