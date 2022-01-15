وزير النقل يزور مصنع GB POLO لتصنيع الأتوبيسات (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، زيارة لمصنع GB POLO العين السخنة التابع لشركة غبور مصر والمقام بالشراكة مع شركة ماركوبولو البرازيلية، والمتخصص فى تصنيع الأتوبيسات ويخدم السوق المحلى ويصدر لإفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.





وتفقد الوزير، خلال زيارته للمصنع خطوط الإنتاج المختلفة والخاصة بمختلف أنواع الميكروباصات والأتوبيسات "ميكروباص – مينى باص – أتوبيسات سياحى – أتوبيسات النقل الجماعى – والأتوبيسات المفصلية حمولة 150 راكبا"، وكذلك الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى والتى تعمل بالكهرباء، وGB POLO هو موزع ووكيل لأكبر الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الأتوبيسات. وتأتى زيارة الوزير للمصنع فى إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتنفيذ خطط الدولة فى توطين الصناعات، خصوصًا صناعة وسائل النقل والوقوف على إمكانيات المصنع ومنتجاته المختلفة التى من الممكن الاعتماد عليها فى قطاع النقل، وتقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ البنية التحتية لخطوط الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى والذى سيساهم فى تقديم خدمات نقل جماعية متميزة للمواطنين.

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