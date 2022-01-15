التعليم العالى: الإعلان عن المنح التنافسية لعام 2022/2023 المقدمة من الصين

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة الصين للعام الدراسى 2022/2023.





وأفاد التقرير، أن هذه المنح تشمل الحصول على درجة الدكتوراه فى تخصصات: (علوم الحاسب الآلى، بناء الشبكات المعلوماتية، علوم الهندسة البحرية، والميكانيكية، والكهربائية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعى، ودراسة اللغة الصينية وآدابها).

ويشترط فى التقدم لهذه المنح عدد من الشروط، منها: ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا فى 1/9/2021، وأن يكون المرشح مصرى الجنسية، ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى 1/9/2021).

وأشار التقرير، إلى تقديم الجانب الصينى للحاصلين على المنحة عددًا من المميزات، تشمل تقديم منحة شهرية بقيمة 3500 يوان صينى قابلة للزيادة، والإعفاء من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، والإعفاء أيضًا من تكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، وتوفير العلاج الطبى مجانًا، كما أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة، وتتحمل إدارة البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني”طبقًا للبرنامج التنفيذى؛ لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب“.

وذكر التقرير أن البعثات لا تتحمل أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017.

وأوضح التقرير أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة، هى: ( تقديم خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة، مع الإفادة بعدم ترشيحه على أية من المنح أو البعثات الأخرى، وتقديم نسختين من خطة البحث، وملخصين من رسالة الماجستير (باللغة الإنجليزية معتمدة من جهة العمل) وللاطلاع على باقى المستندات المطلوبة، ولمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات على الرابط التالى من هنا

وأشار التقرير إلى أن استلام المستندات المطلوبة فى العنوان التالى: (4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتى، قصر العينى، الدور الثانى، القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد الإلكترونى، علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح حتى تاريخ 1/2/2022.