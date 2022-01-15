انتشار لسيارات الإسعاف.. رياح وأمطار تضرب محافظة الغربية 

جدة - نرمين السيد - شهدت اليوم السبت، محافظة الغربية، حالة من سوء الأحوال الجوية، حيث هبت رياح وأمطار على معظم أنحاء محافظة الغربية مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين مع انعدام الرؤية على الطرق السريعة.





وأصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تعليماته بانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية تحسبا لوقوع أى حوادث وانتشار سيارات النظافة لسحب أى مياه راكدة تعوق الحركة المرورية.

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