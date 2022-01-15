مثال رائع وفرصة هائلة.. إشادات دولية بمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - عاد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تحت شعار BackTogether، بعد غياب خلفته جائحة فيروس كورونا، ليجتمع شباب العالم من جديد فى مدينة شرم الشيخ، لفتح آفاق جديدة للحوار بينهم وبين نخبة من المسؤولين والمؤثرين من مختلف دول العالم، ليصبح لهذا الحدث، بشهادات دولية، سمعته كمنصة بارزة، وحدث ينتظره الكثيرون.





ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مجموعة من الشهادات حول المنتدى نستعرض منها ما قاله تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "منتدى شباب العالم يمثل فرصة هائلة لتبادل الخبرات وخلق مستقبل أفضل، وإننا نعمل معا على بناء المستقبل".

فى حين قالت جاياثما ويكراماناياكى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب: "منتدى شباب العالم يعمل على نشر السلام والتناغم بين الشباب ومن الضرورى العمل على ضمان قدرة الشباب على تحقيق أحلامهم وصمودهم فى المستقبل".

وعلق جورج فيلا رئيس مالطا: "منتدى شباب العالم مثال رائع لكيفية مواجهة المجتمع الدولى لأزمات تواجهنا جميعا من خلال حوار شامل ومتنوع، ونحن على ثقة بأن الموضوعات التى سيناقشها المنتدى ستسهم فى تبادل الأفكار على المستويات السياسية والدولية فقد جاءت فى وقتها".

واختتمت الخميس الماضى فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاقها يوم الإثنين 10 يناير.