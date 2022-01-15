القوي العاملة : تخريج 40 متدربا ومتدربة علي مهن التفصيل والسباكة والأجهزة...

نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفل تخريج 40 من المتدربين ممن أنهوا تدريبهم بمركز التدريب المهني بمدينة أشمون علي مهنتي "التفصيل والخياطة، والأجهزة المنزلية" ، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقها وزير القوي العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصري.

وقام علي حامد الزقم مدير المديرية بتسليم شهادات إتمام التدريب بنجاح على المتدربين، وذلك بحضور ممثلين عن أصحاب الأعمال والمصانع والشركات وهم عن مصنع الحناوي للملابس الجاهزة ، ومصنع رودي تكس للملابس الجاهزة ، ومصنع كايرو فاشون للملابس الجاهزة بمدينة أشمون.

وأثنى ممثلو المصانع والشركات على الجهود التي تبذلها الوزارة لتأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة، وقاموا بعرض فرص العمل المتاحة لديهم والمزايا المتوفرة، مبدين استعدادهم لاستيعاب كافة الأعداد الراغبة في العمل وتوفير كافة المزايا والتسهيلات.

حضر الحفل ابراهيم مشحوت مدير ادارة بحوث العمالة بالمديرية ، ومحمود زيدان مدير منطقة عمل منوف، والمهندس إبراهيم القباني مدير مركز التدريب المهني بأشمون، ومصطفي كحلي مدير التدريب المهني بالمديرية، وسمر عادل مدير مركز التدريب المهني بمنوف ، ونادية لطفي السقا مدير مكتب التشغيل ، وعبدالفتاح السيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ، وياسر خليف مدير مكتب التفتيش العمالي بأشمون.