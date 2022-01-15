القوي العاملة : تحصيل 275 ألف جنيه مستحقات مصري بقطر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغت إجمالي مستحقاته نحو 64 ألفًا و 91 ريالا قطريا، أي ما يوازي 275 ألفًا و 593 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري" ك.ع.س" والذى يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وقدم استقالته من العمل فى 27 أكتوبر 2021 لرغبته فى العودة إلى مصر، ويطلب مساعدته فى الحصول على مستحقاته المالية لدى الشركة ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالاتصال بمدير الشركة الذى أبدى التعاون وديا، وأفاد بأنه سيتم تحويل المستحقات المالية للمواطن إلى حسابه بالبنك خلال أسبوع أو أسبوعين.

وأشار الملحق العمالي بقطر إلى أنه بالمتابعة مع المواطن، أفاد بأنه تم تحويل مستحقاته المالية، إلي حسابه بالبنك والتي بلغت 64 ألفًا و 91 ريالا قطريا، أي ما يوازي 275 ألفًا و593 جنيهًا مصريًا تقريبًا.