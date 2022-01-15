التعليم : امتحان الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا وليس إلكترونيا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحان الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا وليس إلكترونيا وستعقد وفق الجداول المعلنة سابقا وذلك للتيسير على الطلاب .. مؤكدة أن الهدف الرئيسي من الامتحانات في المرحلة الثانوية هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم ، والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديدة .

وقال الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في رسالة صوتية له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، اليوم إن أسئلة الامتحانات لن تأتي من مركز التقويم الخاص بوضع الأسئلة إلكترونيا وإنما سيتم وضعها من قبل المدرس الأول في كل مدرسة وفق المواصفات التي حددها مركز تقويم الأسئلة على أن تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيجيبون على أسئلة امتحانات نصف العام الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد بشكل ورقي وليس إلكترونيا وبنفس النسبة التي حددتها الوزارة وهي 70% للأسئلة اختيار من متعدد ، 30% للأسئلة المقالية.

وقال إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنظام الكتاب المفتوح .. مشيرا إلى أنه سيتم منع إحضار الكتب المدرسية إلى الامتحان حيث ستقوم الوزارة بتوزيع ورقة المفاهيم والقوانين على الطلاب في المادة للاستعانة بها اثناء الامتحان بديلا عن الاستعانة بالكتاب المدرسي.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيسمح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي باصطحاب التابلت اثناء عقد الامتحان للاستعانة بما عليه من مواد تعليمية ومحتوى رقمي سواء على بنك المعرفة المصري أو الكتب المدرسية الإلكترونية .. مشيرا إلى أنه سيتم اعتبارا من الأحد الموافق 16 يناير اتاحة تطبيقات جديدة على تابلت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ليشمل الكتب المدرسية حيث سيكون التابلت هو المرجع الرئيسي للطلاب طوال فترة الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد شوقي على أن قرار عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا لن يطبق على طلاب الصف الثالث ، مشيرا إلى أن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة سيتم الكشف عنها بالكامل خلال شهر فبراير المقبل عقب انتهاء اجازة نصف العام .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية للصف الأول والثاني الثانوي خلال الترم الثاني هدفها التدريب على الامتحانات الإلكترونبة قبيل دخول الصف الثالث الثانوي .