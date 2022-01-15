«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وفرص سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.
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