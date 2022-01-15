/672442/العالمية-للصحة-الحيوانية--تعلن-خلو-مصر-من-أنيميا-الخيول-المعدي

دوت الخليج

وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن تقرير المنظمة جاء ليكلل جهود الوزارة فى تنمية الثروات الحيوانية، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمى والدولى. وأكد وزير الزراعة أن هذا الإعلان يؤكد قدرة مصر الجادة على المضى بخطىً ثابتة نحو التقدم والتطور المبنى على الأسس العلمية لصناعة الخيول، وأوضح القصير أن المنظمة الدولية سبق واعلنت أيضا خلو مصر من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى، واعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”.

تطوير منظومة مكافحة الامراض الحيوانية

تقرير المنظمة للصحة الحيوانية لم يكن الأول الذي يشيد بجهود مصر في تطوير منظومة مكافحة الامراض الحيوانية، حيث سبق أون أعتمد المنظمة نحو 30 منشأة مصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور والذى ساهم فى استئناف تصدير منتجات الدواجن بعد 14 عاماً من التوقف، وكانت مصر قد اعلنت قبل أشهر عن اعتمادها استراتيجية جديدة تستهدف تطوير وتعظيم الاستفادة من صناعة تربية الخيول ووصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية وخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية، التي تعد من أنقى سلالات الخيول المنسبة على مستوى العالم؛ الأمر الذى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقام وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتقديم التهنئة للهيئة العامة للخدمات البيطرية و معهد صحة الحيوان على هذا الإنجاز الكبير الذى حققته مصر على المستوى العالمى. وأضاف أن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية، وإتباع الإجراءات المبنية على الأسس العلمية وطبقاً للمعايير الدولية الصادرة في شأن التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود من خلال البرامج القومية للتحصين والمسوح الوبائية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات المعمول بها دولياً في هذا المجال.

محطة الزهراء

وتعد مصر من الدول الرائدةفي منطقة الشرق الاوسط في تربية الخيول، حيث تحتل محطة الزهراء لتربية الخيول العربية والتي تشرف عليها وزارة الزراعة مكانة عالمية، وكانت قد شهدت خلال السنوات الماضية تطوير كبيرا لاستعادة دورها التاريخي في تربية الخيول