/672448/الري-مشروع-تبطين-الترع- انتهى-من-تأهيل-٣٩١٣-كيلومتر-وإزالة-33-ألف-حالة-تعدي

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تحقيق مشروع تبطين الترع الذي تنفذه الحكومة في جميع محافظات مصر، نجاحا كبير حتى الان خاصة فيما يتعلق بتأهيل الترع وتطوير والمساقي والتي تأتي في أطار الخطة القومية لاستغلال الموارد المائية المتاحة والاستفادة القصوى منها .دوت الخليج وقال الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أنه تلقى تقريرا تم خلال استعراض ما تم تنفيذه من المشروع القومي لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى ، حيث أكد التقرير أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٩١٣ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٨٧ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٨٢ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٦٨٢ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٢ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

القضاء على أزمات المزارعين

الدكتور عبد العاطى أكد ان هناك متابعة دقيقة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مؤكدا أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

حملات موسعة لازالة التعديات

كما استعرض التقرير أيضا موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٣٣ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥.١٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. وأضاف وزير الري والموارد المائية أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٤٦) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٤٤ متر مربع بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط ، كما تم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة ردم بمساحة ٣٨٢ متر مربع بناحيه قرية النمايسة بمركز و مدينة أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين و علي نفقتهم الخاصة وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.