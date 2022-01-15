تعيين 699 شاباً بينهم  22 "قادرون باختلاف" بالسويس 

/672450/تعيين-699-شابا-بينهم- 22-قادرون-باختلاف-بالسويس

واصلت وزارة القوى العاملة تنفيذ خطة الحكومة في الدفع بـ"القادرون باختلاف، في العديد من الوظائف الحكومية بالعديد من المحافظات وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، حيث أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس عن تعيين 699 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 22 شاباً " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1328 باحثا عن عمل، منهم 40 " قادرون باختلاف ".

دوت الخليج

وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أكد أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة ، واستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 183 عاملاً مسجلاً بواقع 91 ألفاً و 500 جنيه ، فضلاً عن استخراج 675 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة . على جانب أخر أكد حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره أرسلت المديرية الى وزير القوى العاملة عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي- أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية نحو 56 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .

حملات مكثفة على المنشأت

وأضاف مدير المديرية تواصل حملاتها المكثفة على المنشأت العمالية حيث تم في فى مجال التفتيش العمالي ، التفتيش على 261 منشأة ، وتم تحرير 22 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.