/672461/السكة-الحديد-تعلن-إيقاف-حركة-القطارات-بين-محطتي-الجيزة-أبو-النمرس-بخط-القاهرة-لمدة-4-أيام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة اربعة ايام من صباح يوم الإثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا.

دوت الخليج

إيقاف حركة قطارت الجيزة أبو النمرس

نظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الإستيعابية والسيوله المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وللتيسير على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة .

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترةن موجهة الشكر الجمهور حسن تعاونهم مع الهيئة.

هذا و أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فى الساعات الأولي من صباح اليوم، إلغاء الإمتحان الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر عقده يومي السبت والاحد المقبلين، وذلك لتكون ورقية بالكامل.

إلغاء الإمتحان الألكتروني للثانوية العامة

١- إلغاء الامتحانات الإلكترونية للترم الأول والاكتفاء باجرائها ورقيًا فقط بالمدارس.

٢-الامتحانات عبارة عن 70% اختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل.

٣- الامتحانات تضعها المدارس عن طريق المعلم الأول لكل مادة. ٤- الالتزام بوضع الامتحانات وفقًا للمواصفات الفنية المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى.

٥- السماح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة.

٦- غير مسموح باصطحاب بالكتاب الورقي أثناء الامتحانات.

٧- السماح بالاجابة في نفس ورقة الأسئلة أو في ورقة منفصلة حسب ما تقرر المدرسة.

٨- تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها.

٩-النتيجة تكون بالتقدير وليس بالدرجات: من 85 إلى 100 ممتاز، من 65 لأقل من 85 جيد جدا، من 50 لأقل من 65 جيد، أقل من 50 ضعيف.

١٠- عقد امتحانات تجريبية إلكترونية أثناء الترم الثاني لتدريب الطلاب على النظام.