/672440/النائبة-فاطمة-سليم-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-إجراءات-الأسر-البديلة

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور الوزارة في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.

دوت الخليج

إجراءات الأسر البديلة

وقالت النائبة فاطمة سليم في طلب الإحاطة، ان نظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من الملفات الهامة جدًا ، في المجتمع، لاسيما وأنه يتعلق ببناء الإنسان وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية للأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، وهو أمر يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء شخصيات سوية على المستوى الاجتماعي والنفسي.

كفالة اليتيم

وأضافت سليم، ان بالتزامن مع تلك الأهمية لنظام الاسر البديلة، توجد شكاوى من جانب البعض بشأن كثرة وتعدد الإجراءات اللازمة لكفالة إحدى الأسر لطفل يتيم من دور الأيتام، وكذلك بشأن عدم استمرار بعض الأسر الكافلة لطفل يتيم، في كفالته وإرجاعه مرة أخرى لدار الأيتام.

وتابعت، الأمر الذي يتطلب الوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة حيال ذلك النظام المتبع بإدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وكيفية تسهيلها وتشجيع الأسر الراغبة في كفالة الأطفال الايتام.

وأضافت عضو مجلس النواب، كما أن أهمية تلك الأسر البديلة في المجتمع، تتطلب تكاتف الجميع بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع المجتمع على تفعيل ذلك النظام بشكل واسع في محاولة للحد من دور الأيتام والاعتماد بشكل اساسي على نظام الأسر البديلة.

وطالبت سليم، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة في اللجنة المختصة، بحضور الوزير المختص والمسئولين المختصين.