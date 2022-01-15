/672441/أحمد-قورة-يطالب-بإزالة-إعلانات-الطرق-المخالفة-والمنتهي-تراخيصها-وتحصيل-مستحقات-الدولة

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من الحكومة القيام بحملات مكثفة على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى الطرق الصحراوية والزراعية الممتدة بين مختلف المحافظات من اسوان حتى مطروح والطريق الدائرى بصفة خاصة لرصد جميع المخالفات الخاصة، بإعلانات الطرق مع الازالة الفورية لجميع إعلانات الطرق المخالفة والمنتهية تراخيصها مع تحصيل مستحقات الدولة.

دوت الخليج

خطر الاعلانات على الطرق

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، فى طلب الاحاطة المقدم للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن هناك الالاف من اللافتات الاعلانية على مختلف الطرق تمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين نظراً لانها اصبحت قديمة واصابها الصدأ ومعرضة للسقوط فى أى لحظة مطالباً بالتخلص الفورى من هذه الإعلانات.

احمد قورة يطالب بإزالة إعلانات الطرق المخالفة والمنتهي تراخيصها وتحصيل مستحقات الدولة

كما طالب قورة، بمراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع ازالة جميع الإعلانات التى انتهت مدد ترخيصها وايضاً ازالة جميع الإعلانات التى تمثل قبحاً للمظهر الحضارى او تمثل خطراً على رؤية السائقين على الطرق مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية لحسم هذا الملف خلال توقيتات زمنية محددة ولتكن لمدة 3 أشهر للانتهاء من هذا الملف وذلك من اجل الحفاظ النسق الحضاري والجمالي للطرق والمدن والحفاظ على مستحقات الدولة.