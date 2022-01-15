/672444/مجدي-الهواري-عن-فكرة-عودته-لطليقته-غادة-عادل-خطيب-الجمعة-بيدعلنا-الجمهور-يسانده

تصدر المخرج مجدي الهواري وطليقته النجمة غادة عادل جميع مواقع التواصل الإجتماعي، ذلك عقب ظهورهما سويًا في برنامج "بصراحة مع" المذاع على شاشة mbc 1، حلقة مساء يوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر الماضي، وظهرت لهما صورًا رومانسية من بعد عرض الحلقة تداولها الكثيرين.

دوت الخليج

المخرج ماجد الهواري على فيسبوك

كتب المخرج ماجد الهواري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن الكل يطالبون بعودة مجدي لطليقته وأم أولاده الفنانة غادة عادل، وقال: "حتي خطيب الجمعة فضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقي مطلب جماهيري ".

الجمهور يشجع الصلح بين غادة عادل ومجدي الهواري

أنهالت على مجدي الهواري تعليقات من الجمهور العام، ومن زملائهم وأصدقائهم يشجعون فكرة عودتهما لبعض، فمنهم من قال: "موضوعك وصل لامريكا ناس اعرفهم هناك باعتين يقولولى كلمة علشان يرجعوا لبعض"، ومنهم كتب: "الشعب يريد رجوع الهواري لغادة.. ربنا يحفظكم يا غالين علي قلوبنا كلنا".

نجوم الفن يدعمون مجدي الهواري

كما علقت الفنانة وفاء عامر قائلة: "بجد ربنا يكرمكم و ترجعوا و الله ده حسد أنتم ملكوش غير بعض"، وكتب الفنان عمرو عبد العزيز: "والله ياريت ترجعوا و تتجمعوا علي خير وتبقي ٢٠٢٢ بدايتها خير.. يالا بقي"، وكان يقوم الهواري بالرد عليهم، إما بالدعاء لتحقيق ما يتمناه الناس، أو ممازحًا أصدقائه.

مجدي الهواري وغادة عادل في برنامج بصراحة مع

ظهر كل من المخرج مجدي الهواري وطليقته الفنانة غادة عادل بعد طلاق أستمر 5 سنوات، على شاشة mbc 1 في برنامج بصراحة مع في موسمه الثاني، وتمت إذاعة الحلقة في أواخر ديسمر الماضي، ومن بعدها حتى الآن تثار قضية عودتهما لبعضهما، ويتداول الجمهور تصريحاتهم في الحلقة التي تدل على الإحترام المتبادل بينهما، وحبهما لبعضهم رغم طول السنين، بالأخص الهوراي الذي صرح بأنه لم يتزوج حتى الآن؛ لأنه لم يجد من تقبل أستمرار حبه لغادة عادل.

وقال الهواري:"أخرجت بعض من المجلات القديمة التي كانت تكتب أن مخرج مجدي الهواري يفرض زوجته غادة عادل على السنيما، وبعدما أثبتي موهبتك وبقيتي تاخدي جوايز، بقوا يكتبوا النجمة غادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري".

بعض من التصريحات النارية لغادة عادل