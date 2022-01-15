/672447/قبل--مباراة-اليوم-تاريخ-مواجهات-تشيلسي-و-مانشستر-سيتي-فى-الدوري-الإنجليزي

يخوض فريق تشيلسي مواجهة هامة أمام نظيرة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يناير الجاري، على ملعب الاتحاد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين في 49 مباراة بالدوري الانجليزي، حقق تشيلسي في الفوز 27 مواجهة ، بينما حسم فريق مانشستر سيتي 15 مباراة ، وحضرالتعادل بينهم على 7مباريات.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

حقق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الإياب من قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين، وحاول توتنهام أن يعود في النتيجة بعد انتهاء لقاء الذهاب بهدفين لتشيلسي، ولكن أحرز البلوز هدف التقدم عن طريق أنطونيو روديجر في الدقيقة 18، ليصعب من مهمة توتنهام في العودة، ليكون مطالب بإحراز 3 أهداف.

وفشل توتنهام في الأخير بالتسجيل خلال المباراة ليتأهل تشيلسي بشكل رسمي للقاء النهائي، في انتظار الفائز من ليفربول وأرسنال.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

الجدير بالذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

وتوصل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، من الوصول لحل مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم الفريق، بعد تصريحاته حول العودة لإنتر ميلان الإيطالي، وتوجيه دعمه للأخير.

وغاب لوكاكو في لقاء تشيلسي وليفربول،في لقاء الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.