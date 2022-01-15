قبل مناقشته في "الشيوخ" غدًا.. تعرف العلاوات والجزاءات في قانون العمل الجديد

/672449/قبل-مناقشته-في-الشيوخ-غدا-تعرف-العلاوات-والجزاءات-في-قانون-العمل-الجديد

يتسعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة قانون العمل الجديد، غدًا الأحد، وذلك باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

دوت الخليج وينظم القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ الآن، حقوق العاملين في المؤسسات المختلفة، وخاصة آلية حساب العلاوات والجزاءات.. وهذا ما يستعرضه "دوت الخليج" في السطور التالية : العلاوات في قانون العمل الجديد : حددت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، نسبة العلاوة الدورية سنويًا، وذلك باستحقاق حد أدني للعلاوة 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، وتضمنت المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. الجزاءات في قانون العمل الجديد : فيما نظمت المادة 116 من القانون المقرر استكمال مناقشته غدًا، بنود الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، ونص عليها القانون كالآتي : الإنذار الكتابي. الخصم من الأجر الأساسي . تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها . تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة . خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر . الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر . الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون .

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