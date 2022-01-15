كيف يتعامل مريض الحساسية مع فترة التقلبات الجوية؟ (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك مجموعة من النصائح الواجب اتباعها فى هذه الحالة، نرصدها فى الإنفوجراف التالى:
وتضمنت النصائح، تجنب الخروج من المنزل إلا فى حالات الضرورة، وفى حالة الخروج يفضل وضع كمامة على الأنف، مع تناول الأدوية فى مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب.
وشملت: إغلاق النوافذ فى المنزل بقطع من القماش المبلل لتجنب دخول الأتربة، مع تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى والشوربة الساخنة والقلقاس والسبانخ، وتجنب التعرض للأدخنة الناجمة عن احتراق التبغ والبخور ووسائل التدفئة.
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