محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة؛ لمتابعة حالة الطقس حيث تتعرض بعض مناطق القاهرة الآن لأمطار خفيفة.





وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور. وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتا المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت. وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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