بـ شعلة أمام رمز الصداقة.. انطلاق احتفالات أسوان بعيدها القومى

جدة - نرمين السيد - أعطى أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، إشارة البدء لانطلاق فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ51 والذى يتواكب مع ذكرى الانتهاء من العمل بمشروع السد العالى فى 15 يناير 1971، بإيقاده الشعلة أمام رمز الصداقة المصرى الروسى بالسد العالى.





وقال محافظ أسوان، إن الاحتفالات بالعيد القومى، تشمل فعاليات عديدة والتى ستستمر على مدار شهر يناير الحالى من أبرزها وضع أكليل الزهور أمام النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة بحديقة درة النيل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية ثقافية وفنية، تتضمن عرضا أوبراليا وموسيقى عربية وعروضا لفرق الفنون الشعبية. ولفت إلى أنه فى المقابل وتزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، سيتم افتتاح عدد من المشروعات بمدن ومراكز المحافظة، خلال شهر يناير بالكامل. ووجه المحافظ التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية ولمواطنى أسوان بهذه الذكرى العزيزة والتى تعد عيدا لمصر كلها لأنها تمثل إحدى أهم محطات التحدى للشعب المصرى. وأشاد محافظ أسوان، بالدور الوطنى لبناة السد العالى وأيضاً للزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى دشن مشروع السد واستكمل الزعيم الراحل أنور السادات المسيرة بافتتاحه ليكون رسالة وعنوانا لمواجهة قوى العدوان.

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