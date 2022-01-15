بنية مجهزة وبرامج دراسية متطورة.. فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر قصة نجاح

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أهميته الكبيرة فى تنمية مجتمعه المحيط، من خلال تخصصاته المرتبطة باحتياجات المجتمع وسوق العمل، موضحًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، انطلاقًا من إيمانها العميق وقناعتها الراسخة بأهمية الدور المحورى والاستراتيجى لسيناء فى حماية الأمن القومى المصرى.

ويُقام فرع الجامعة بمدينة رأس سدر على مساحة 75 فدانًا كمرحلة أولى، بتكلفة تبلغ 2.7 مليار جنيه؛ ليكون مقرًا لمجالات: "العلوم الأساسية، الطب البيطرى، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية"، ويشتمل هذا الفرع على مزرعة مُلحقة بكلية الزراعات الصحراوية، ومكتبة ذات قاعات مُجهزة للقراءة والاطلاع، كما يمكن الاطلاع على محتوى بنك المعرفة المصرى، من خلال خدمات المكتبة الرقمية، ويشمل الفرع العديد من الملاعب المكشوفة، وحمام سباحة.

وأشار الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إلى أن فرع الجامعة بمدينة رأس سدر يضم العديد من المجالات والبرامج المتميزة والحديثة، منها:-

مجال العلوم الإدارية: ويضم برامج: "الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق والأعمال الدولية".

مجال العلوم الأساسية: ويضم برامج: "كيمياء البترول، بيولوجيا الأحياء المائية، التكنولوجيا الحيوية".

مجال الزراعات الصحراوية: ويضم برامج "الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، والإنتاج النباتى فى المناطق الصحراوية ويشمل"الزراعات الصحراوية الحديثة، زراعة النباتات الطبية والعطرية".

مجال الطب البيطرى: ويضم برنامج الطب البيطرى.

مجال علوم المجتمع: ويضم برامج "علوم البيئة والتنمية المستدامة، تخطيط وإدارة المشروعات التنموية، المعلوماتية وأمن المجتمع".

مجال العلوم الصيدلية: برنامج الصيدلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، أن فرع الجامعة بمدينة رأس سدر يستفيد من الشراكات الدولية والإقليمية والوطنية للجامعة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الزراعى المصرى، بهدف التعاون فى مجال الزراعات الصحراوية، وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع المشكلات الحالية المتعلقة بالزراعة فى المناطق الصحراوية، فضلاً عن دعم هذا المجال الاستراتيجى الهام، والذى يتم تدريسه بفرع الجامعة فى مدينة رأس سدر، لمواكبة متطلبات البيئة المحيطة.

وأضاف شعيرة، أنه يتم دعم المهارات التطبيقية للطلاب بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر، وإتاحة فرص لهم للتدريب والمشاركة فى المؤتمرات، والمعارض، ومُلتقيات التوظيف، فضلاً عن الاهتمام بالحياة الطلابية المتكاملة داخل الحرم الجامعى الذكى فى إطار غير نمطى، حيث يقضى الطلاب أوقاتهم بين الدراسة وممارسة الرياضة، والسكن الجامعى، وعلى شواطئ سيناء الفريدة، وفى الأماكن السياحية المتميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن إنشاء فرع جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر يحقق رؤية الدولة المصرية فى تنمية شبه جزيرة سيناء، بما يجعل منها مركزًا للإشعاع الحضارى، ورافدًا من روافد التنمية والبناء، مشيرًا إلى تميز فرع الجامعة بمقومات تعليمية وعلمية كبيرة، موضحًا أن المشروعات القومية للوزارة ترتكز جميعها على تحقيقها التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع أنحاء مصر.