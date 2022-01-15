وزير الخارجية يستقبل رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - ويناقش وزير الخارجية مع ألوك شارما مسألة التغير المناخى والقضايا ذات الصلة بها. صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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