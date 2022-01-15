محافظ الجيزة: توسعة طريق ترعة المنصورية ليصبح 35 مترا

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بحوض وطريق ترعة المنصورية فى المسافة بين شارع الأهرام وحتى محور 26 يوليو، وذلك لمتابعة العمل بالمواقع والوقوف على نسب التنفيذ.





وصرح محافظ الجيزة، بأن الأعمال تشمل مسافة 7 كم من المقرر أن يتم خلالها أعمال تقوية وإعادة رصف وتطوير وتوسعة لطريق المنصورية، ليصبح عرض الطريق ما بين 30 إلى 35 مترا بدلا من 18 مترا، وذلك ضمن مخطط تطوير وتوسعة الطرق بالمحافظة وخلق محاور مرورية جديدة لتحسين حركة المرور. وقال راشد "إن الأعمال تشمل تدبيش لحوض ترعة المنصورية واستبدال منظومة الإنارة القديمة بشبكة إنارة جديدة، وذلك بعد إزالة التعديات على الطريق وتوفير مسافة بعرض 12 مترا بطول المسافة الجارى تطويرها". وشدد المحافظ، على رئيس حى الهرم ورئيس مركز ومدنية كرداسة بتكثيف أعمال الرقابة ومنع أى تعديات على الطريق وإلزام الملاك على جانبى الأعمال بخط التنظيم ورصد أى ممارسات مخالفة لشؤون النظافة والحفاظ على البيئة أو انتظار سيارات النقل الخاصة بالشركات والمصانع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحابها، على أن يتم رفع مخلفات وناتج أعمال التطوير وتطهير الترعة أولا بأول ومنع تراكمها حفاظا على المظهر الجمالى لأعمال التطوير.

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