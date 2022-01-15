السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين الجيزة وأبو النمرس لمدة 4 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة - أبو النمرس بخط "القاهرة - السد العالى" لمدة أربعة أيام من صباح يوم الاثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا.





جاء ذلك نظراً للأعمال الجارى تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى. وأوضح بيان صحفى، أنه للتيسير على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتى الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة. وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.

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