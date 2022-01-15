حياة كريمة.. كشف طبى بالمجان على 2000 مريض بالصالحية

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة بالشرقية قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الصالحية القديمة التابعة لمركز ومدينة الصالحية، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وتم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1985 مريضا من أهالى القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.