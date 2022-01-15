بدء امتحانات النقل للفصل الأول فى سيناء وكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم، امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بمدارس جنوب سيناء المرحلة الابتدائية وامتحانات النقل للصف الأول بمدارس التعليم الفنى التجارى والزراعى والصناعى والفندقى.





وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن مدارس جنوب سيناء أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأوضح أن المدارس تستقبل اليوم طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، على أن تنتهى أعمال امتحاناتهم يوم 20 يناير الجارى، بينما تبدأ امتحانات المرحلة الثانوية للتعليم الفنى للصفوف الأول الصناعى والتجارى والزراعى اليوم وتنتهى الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والعمل على راحة الطلاب داخل اللجان وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر والانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية.

وفى شمال سيناء،أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان بدء الامتحانات اليوم للصفين الثانى والثالث الابتدائى بمدارس التعليم المجتمعى وتستمر خلال يومى 15 و 16 الجارى ، والصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وتستمر حتى 20 يناير الجارى، وصفوف النقل بالإعدادى العام وتستمر وتستمر حتى يوم 20 يناير، وصفوف النقل الثانوى الفنى بجميع أنواعه تستمر حتى 3 فبراير المقبل.

كما بدأت اليوم امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى (سمعى وبصرى) وامتحانات النقل الثانوى (سمعى وبصرى).

وفى كفر الشيخ، يتابع المحافظ جمال نور الدين، امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات وبعدها، ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين، مشدداً على الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية، ويؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم، ويؤدى طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلى.