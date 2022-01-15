/672485/أجندة-مزدحمة-للجان-الشيوخ-غدا-الصحة-تناقش-الزيادة-السكانية-و-الزراعة-تناقش-تأثير-المبيدات-الزراعية-وقانون-التأمين-الموحد-علي-طاولة-الاقتصادية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أعمالها غدا، و يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون. دوت الخليج

حيث تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، فى اجتماع مشترك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور ممثلى الحكومة.

إنشاء مجمع إفريقيا

وتعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالحي عبيد، اجتماعا لعرض تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة كاميليا صبحى بشأن إنشاء مجمع إفريقيا، وذلك فى اجتماع للجنة مشتركة مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

دور المسارح فى مواجهة الإرهاب والتطرف

كما تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعين، الأول يتناول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكرى"، والاجتماع الثانى لعرض التقرير المبدئى للجنة بعنوان (قصور الثقافة.. رؤية نحو التطوير).

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتواصل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مشكلة الزيادة السكانية

كما تواصل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد جزر، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، فى اجتماع مشترك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

المبيدات الزراعية وتأثيرها على القطاع الزراعى

تعقد لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية والأمن الغذائى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا غدا، لمناقشة ودراسة موضوع "المبيدات الزراعية وتأثيرها على القطاع الزراعى"، بحضور ممثلى الحكومة.

أهداف قانون العمل

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبنی سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل. مواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

-الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.