أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن تنظم ورشة عمل عن التحول الرقمي 

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دوت الخليج

التحول الرقمي

وأكدت أمانة القاهرة في بيان صادر لها أن الورشة تأتي مع توجه الدولة المصرية للتحول الرقمى وبتوجيه من اللواء إيهاب هلال أمين عام القاهرة وبناءا على توجيهات رئيس الحزب الفريق جلال الهريدى واللواء أحمد العوضى النائب الاول لرئيس الحزب وسياده الأمين العام للحزب اللواء طارق نصير وأمانه تنظيم الجمهوريه بقياده الدكتور احمد العطيفى.

وأكد اللواء ايهاب هلال أن التحول الرقمي يعد من أهم المبادرات التي تبناها الرئيس السيسي، وذلك إيمانا منه بدورها في اختصار الوقت وتحقق الكفاءة العالية داخل جميع المؤسسات، وهو ما بدوره ينعكس على المواطن في تقديم الخدمات.

واضاف امين عام القاهرة ان الوعي بحتمية هذه النقلة وبأهمية هذا المشروع من قبل المواطن يساهم بشكل رئيسى في نمو قطاعات الدولة وازدهارها خلال هذه المرحلة لتكون أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل، وخاصة أن التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية وأشار الي أن أمانة القاهرة من خلال دورها في الشارع لخدمة المواطن سوف تكثف من مثل هذه الورش خلال الفترة القادمة و من جانبه أكد المهندس رامي غالي أمين التدريب والتثقيف بالقاهرة أن هذه الورش تأتي في إطار خطة من أمانة التدريب والتثقيف بالقاهرة للتأكيد علي أهمية تفعيل التحول الرقمي ومواكبته في ظل التحديات الحالية.

مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هو أحد أدوات مكافحة الفساد، ونحن نعمل على نقل هذا للمواطن من خلال ورش عمل في إطار التحول الرقمي في كل مناحي الحياة