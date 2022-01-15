/672472/النائبة-غادة-علي-منتدى-الشباب-يؤكد-أن-مصر-تنطلق-كمصدر-دعم-وإلهام-للعالم

أكدت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تنطلق كمصدر دعم و والهام للعالم، مشيرة إلى أن المنظمات الدولية كافة تشيد بتحمل مصر المسئولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات بل وتطلب دعم مصر لليمن مثل ما قامت به في فلسطين وليبيا وسوريا.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة النائبة غادة علي، فى جلسة بعنوان “ The International Responsibility For Post-Conflict Areas Reconstruction “، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافة إلى مطالبة ممثل اتحاد شباب اليمن، بتأهيل وتدريب الشباب اليمني للقيادة من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب كي يتمكنوا من إدارة الاموال اليمنية والتبرعات الي وصلت الى ٢٥ مليار دولار لم يحسن استغلالها بعد.

وثمنت غادة علي، الاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة”وقبل نهاية الجلسة كانت الطمأنة للجميع وليس لليمن السعيد فقط”.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بـ 2022 معلنا عدد من التكليفات لإدارة المنتدى ومجلس الوزراء.

تكليفات منتدى شباب العالم 2022

اعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى وإنشاء حوار تفاعلى بين الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى

تفعيل مبادرة أنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص

تكوين مجموعات شبابية للمشاركة بقمة المناخ وإعداد تصور لإمتداد إفريقي للمبادرات التنموية المصرية إعداد برامج تدريبية متخصصة بريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقيى تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي لتكون إطار استشرافى للدولة تجاه بكافة القضايا إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية تكليف مجلس الوزراء بتصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا