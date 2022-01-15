القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو فى كأس الأمم الإفريقية

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يلتقى منتخب مصر نظيرة منتخب غينيا بيساو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا على ملعب رومدى أديجا فى مدينة جاروا الكاميرونية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب غينيا بيساو ضد نظيرة مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

النايل سات:

تردد 11096 معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت:

تردد 12284

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد النني، عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

مصر ضد نيجيريا

ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال اللقاء، نظراً لتغيير مركزه بالملعب، وأعتماد كيروش عليه في مركز المهاجم حتى في ظل وجود مصطفى محمد الذي شغل مركز الجناح الأيسر، ليخرج اللاعبين من اللقاء دون تقديم أي مستوى، بسبب تغيرة كيوش في مرتكز اللاعبين بالملعب الغير مفهومة.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش