/672479/وائل-الإبراشي-والريحاني-أبرزهم-مشاهير-فقدوا-حياتهم-بسبب-الأخطاء-الطبية

خرج الطبيب والإعلامي خالد منتصر بتعليق صادم عقب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مشيرة إلى أن الإبراشي لم يتوفى آثر إصابته بفيروس كورنا، ولكن بسبب خطأ طبي من الطبيب المعالج له في الفترة الأخيرة، وفي هذا التقرير نقدم لكم مشاهير خسروا حياتهم نتيجة إهمال الأطباء المعالجين لهم.

دوت الخليج

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

انتظر الطبيب الإعلامي خالد منتصر حتى هدأت موجة الحزن على الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وأعلن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن وفاة الإبراشي كانت نتيجة خطأ طبي فادح، وليس فقط لإصابته بفيروس كورونا، فأكد خالد منتصر أن الطبيب المعالج للإبراشي أعطاه عقار السوفالدي، الذي لم يتم الموافقة عليه دوليًا بأنه دواء لفيرس كورونا.

وقال خالد منتصر من خلال برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب، أن أي عقار يعطيه الطبيب لمريضه، لابد أن يوافق عليه أولًا ثلاث مراكز بحثية على الأقل، وهذا لم يتم في حالة السوفالدي، وطالب كل من الدولة، وزارة الصحة، والنقابة الإطباء بإعطاء تفسير واضح لما حدث، ومعاقبة هذا الطبيب المجرم، الذي وهم الإبراشي بأنه يعطيه "سحر" على هيأة عقار غير متداول حتى الآن ليشفيه من كورونا تمامًا، وذلك ما أودى بحياته.

نجيب الريحاني توفى بسبب خطأ طبي

لم يكن وائل الإبراشي فقط من المشاهير الذين تعرضوا لأخطاء طبية، فكان أيضًا النجم الراحل نجيب الريحاني أصيب بمرض التيفويد، وتوجه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ليقوم أحد الممرضين بإعطائه جرعة كبيرة من أحد العقاقير، ليودع الريحاني الحياة من بعدها.

خطأ دكتور التخدير ينهي حياة سعاد نصر

قامت الفنانة سعاد نصر للتوجه لإحدى المستشفيات لعمل عملية شفط دهون من جسمها، وأثناء العملية يخطئ طبيب التخدير خطأ صغير، يُدخل الفنانة في غيبوبة لمدة عامًا كاملًا، ومن بعدها تنتقل إلى رحمة ربها.

محمود عبد العزيز فارق الحياة بسبب خطأ طبيب

تقدم الفنان الراحل محمود عبد العزيز لإجراء عملية جراحية لتصليح خطأ ما في أسنانه، وبسبب خطأ طبي أثناء العملية، يُصاب عبد العزيز بفيروس يسبب له ورم ينتشر في الجسم كله، ليؤدي إلى وفاته.

نادين شمس الدين تتوفى بسبب خطأ طبي

أُصيبة السيناريست نادين شمس الدين بورم في المبايض، فتوجهت لإحدى المستشفيات لإجراء عملية إستئصال هذا الورم، وأثناء العملية يدث ثقب في القولون يؤدي بها إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وتموت نادين على إثره.

أحمد راتب ضحية خطأ طبي

عانا الفنان أحمد راتب قبل وفاة بثلاث أشهر بتجمع ماء على الرئة، فتوجه لطبيب يعطيه الدواء الأنسب لحالته، ولكن ينسى الطبيب تنبيه راتب بوقف الدواء بعد 3 أشهر فقط، فاستمر راتب في تعاطي هذا العقار حتى توفاه الله.

مشاهير تعرضوا لأخطاء طبية نجاهم الله منها

سمعنا في الفترة الأخيرة عن أخطاء طبية حدثت لفنانين دفعوا ثمنها غالي من صحتهم الجسدية والنفسية، وظلوا يتعالجون منها لمدة أشهر، مثل الفنانة يسمين عبد العزيز، والفنانة حرية فرغلي، الإعلامية إيمان الحصري وغيرهم.