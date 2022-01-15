الصحة: فحص مليونين و467 ألف طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لمليونين و467 ألفًا و507 أطفال من حديثى الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تحويل 144 ألفًا و364 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة، مضيفا أنه تم تحويل 13 ألفًا و657 طفلًا بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعى حالته.

وأشار إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 7102 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت عبدالغفار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثانى فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرا وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة.