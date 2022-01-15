اكتشاف مقبرة محفورة فى الصخر بأسوان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة فى محيط ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان، فى الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة فى الصخر تعود للعصر اليونانى الرومانى.





ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن المقبرة المكتشفة:

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد محمود مدير عام أثار أسوان والنوبة ورئيس البعثة من الجانب المصرى، إن الجزء الأول عبارة عن بناء من الحجر الرملى والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن.

أما الجزء الثانى فهو منحوت بالصخر، ويؤدى المدخل إلى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على ما يقرب من 20 مومياء معظمها فى حالة جيدة من الحفظ، وأشارت الدراسات الأولية إلى أن هذه المقبرة جماعية تضم أكثر من أسرة.