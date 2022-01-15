ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن المقبرة المكتشفة:
وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد محمود مدير عام أثار أسوان والنوبة ورئيس البعثة من الجانب المصرى، إن الجزء الأول عبارة عن بناء من الحجر الرملى والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن.
أما الجزء الثانى فهو منحوت بالصخر، ويؤدى المدخل إلى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على ما يقرب من 20 مومياء معظمها فى حالة جيدة من الحفظ، وأشارت الدراسات الأولية إلى أن هذه المقبرة جماعية تضم أكثر من أسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف مقبرة محفورة فى الصخر بأسوان (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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