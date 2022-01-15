شكرى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الدورة الحالية لمؤتمر تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ( كوب 27) اليوم السبت، جلسة مباحات موسعة مع الوزير "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لـ ⁦مؤتمر تغير المناخ الحالى COP26‬⁩.





جاء ذلك بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر. صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وكان شكرى قد استقبل فى وقت سابق اليوم رئيس الدورة الحالية لمؤتمر المناخ وذلك بمقر وزارة الخارجية.

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