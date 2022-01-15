رئيس جامعة الأزهر يتابع لجان الامتحانات بالدراسة

جدة - نرمين السيد - واطمأن رئيس الجامعة - خلال تفقده لجان امتحانات كلية الشريعة والقانون - على انتظام لجان الامتحانات والتزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما اطمأن رئيس الجامعة على قيام الكلية بتطبيق قرارات لجنة الأزمات بالجامعة من خلال القيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع لجان الامتحانات قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة الجميع، فضلا عن وجود أستاذ المادة باللجان.

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