شعراوى يتلقي تقريراً من غرفة العمليات حول متابعة جهود المحافظات للتعامل مع...

فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم وعلي مدار الساعات القليلة القادمة .

تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ظهر اليوم السبت حول متابعة حالة الطقس بمختلف محافظات الجمهورية .

وقال اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلي تعرض محافظة القاهرة لأمطار خفيفة عَلِي معظم الأحياء ولم تحدث أي تجمعات وتعرض العاصمة لانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح عَلِي أغلب الأحياء ، كما لا توجد أي معوقات أو مشاكل في الطرق بالمحافظة .

كما أوضح التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية الي تعرض محافظة مطروح لسقوط الأمطار المتوسطة عَلِي بعض المدن والمراكز وتقوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار ، ولم تتعرض الطرق بالمحافظة الي أي مشكلة وجميعها مفتوحة ، كما تشهد المحافظة موجة من الطقس البارد والغير مستقر مع نشاط للرياح الخفيفة .

وفي محافظة كفر الشيخ أشار التقرير الي سقوط الأمطار المتوسطة عَلِي مراكز وقري المحافظة ، وغلق ميناء برج البرلس لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج ، وجاري التعامل مع التراكمات الموجودة للمياه وفي البحيرة تعرضت المحافظة لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة عَلِي بعض المراكز وتقوم الاجهزة التنفيذية بالتعامل مع تراكمات المياه بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي .

وأكد تقرير غرفة العمليات أن محافظتي الجيزة والدقهلية تعرضتا إلي سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة عَلِي بعض المدن والمراكز ولم تتسبب في أي تجمعات ، كما تتعرض المحافظتين للطقس البارد ونشاط الرياح ، كما تشهد باقي محافظات الجمهورية لموجة من الطقس البارد مع نشاط الرياح الخفيفة ولا توجد اي معوقات في حركة السيارات في الطرق الرئيسية كما يوجد تمركز لكافة المعدات للتعامل مع تراكمات المياه وفقاً للخطط الموضوعة لذلك .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظات بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات المياه حول المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات التي تشهد امتحانات نصف العالم خلال تلك الفترة لعدم التأثير عَلِي حركة سير الطلاب والتلاميذ مع مراجعة أعمال الإنارة داخل المدارس .

وطالب " شعراوي" كافة المحافظات بإستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما وجه بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار التي تشهدها المحافظات .