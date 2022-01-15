شكري يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ.. بمشاركة...

يعقد ‎سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ‎#COP27، اليوم السبت بمقر وزارة الخارجية جلسة مباحثات موسعة مع الوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الحالية لـ ‎COP26، بمشاركة وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

ونشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احد حافظ اليوم جانب من جولة المباحثات الرسمية الموسعة بين وزير الخارجية ‫سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ #COP27، مع الوزير "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية COP26، بمشاركة وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

واستقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ‎#COP27،اليوم السبت ‏بمقر وزارة الخارجية، الوزير البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.

وتأتي زيارة رئيس مؤتمر الأطراف إلى مصر، لمناقشة وضع جدول أعمال مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022.