وزيرا الخارجية والبيئة يجريان مباحثات مع رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ (فيديو)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، جلسة مباحثات موسعة مع الوزير "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لـ26 COP، بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.
وعقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، مباحثات مع ألوك شارما، رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية الجهود الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي واستضافة مصر لقمة المناخ القادمة COP27 المقررة العام الجاري.
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