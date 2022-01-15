/672487/وكيل-الوزارة-انتظام-سير-امتحانات-الفصل-الاول-لصفوف-النقل-دون-معوقات-بمدارس-البحيرة

تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة صباح اليوم يرافقه الدكتور محمد الغراوى مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والمشرف العام على الامتحانات المحلية بمتابعة سير الامتحانات.

وتفقدو خلال الجولة مدرسه التحرير الابتدائيه بإدارة بندر دمنهور التعليمية حيث يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانهم اليوم فى مادتى اللغه العربيه والتربية الدينية ووجه بضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب في جو من الهدوء و الانضباط .

كما وجه وكيل الوزارة بتواجد طبيب او زائر صحى بجميع اللجان لمواجهة أي طارئ مع توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والطلاب وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس ووجه بضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية كل في إدارته بالمتابعة الميدانية لسير الامتحانات داخل المدارس وتذليل ما يعترضها من معوقات ووجه التلاميذ داخل اللجان بعدم التسرع والهدوء والتركيز .

مشيرا إلى أن إجمالي اعداد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الذين يؤدون امتحاناتهم اليوم ١٤٥٥٧٨ تلميذ وتلميذه تغيب منهم اليوم ٣٢٥ تلميذ وتلميذه وتستمر امتحاناتهم حتى يوم ٢٠/١/٢٠٢٢

كمل تفقد وكيل الوزارة مدرسه المللك فيصل الاعداديه بإدارة بندر دمنهور التعليمية حيث يؤدي طلاب الصف الاول الاعدادي البالغ عددهم ١٠٨٤٢٢ طالب وطالبة بنطاق المحافظة امتحاناتهم اليوم فى مادة اللغة العربية حضر منهم الامتحان في الفترة الصباحية ١٠٤٥٥١ واطمان على حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان .

مؤكدا على استمرار انعقاد غرفة العمليات بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات أولا بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات.

امتحانات التربية والتعليم في البحيرة وفى ذات السياق انتظمت امتحانات النقل بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع بالبحيرة اليوم حيث يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن للصم وضعاف السمع البالغ عددهم ٧٢ طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم فى مادة اللغة العربية مع توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.

وقام رضا اسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية بمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان للاطمئنان على حسن سيرها وانتظامها حيث لم يتغيب سوى طالب واحد فقط .

جاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة إستعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لاستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي بمختلف مراحل التعليم الأساسي والخاص اعتباراً من اليوم السبت ١٥/١/٢٠٢٢ مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتطهير وتعقيم اللجان والتأكيد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتقليل اعداد الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على التباعد والمسافات البينية اللازمة اثناء سير الامتحانات .