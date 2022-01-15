/672489/السكرتير-العام-يقود-حملة-نظافة-مكبرة-بمركز-قوص

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا أنه تم عمل اصطفاف للمعدات المشاركة فى الحملة والتى بلغ عددها ١٧ معدة متنوعة ، فضلا عن تشكيل فرق عمل من قوة عمال ومشرفي النظافة .

وأضاف الطيبي أنه تم تقسيم المدينة إلى ٩ مناطق و إسناد كل منطقة إلى أحد فرق النظافة لتتولى القيام بأعمال رفع التراكمات ، كما شملت الحملة رفع الاشغالات ومراجعة التراخيص البيئية، مشيرا إلي أن الحملة امتدت للشوارع الفرعية بهدف تجميل المدينة، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يلقى المخلفات خارج الحاويات ونقاط تجميع القمامة المخصصة لها، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المدينة للوصول للمستوى الجمالي اللائق.

قوافل طبية بقنا

كما قامت أمس مديرية الصحة بقنا بقافلة طبية ضمت ٦ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٣٠٩ حالة بواقع " ٣٩٢ حالة جراحة العيون ، ٣٧٩ حالة طب اطفال ، ٣١٤ حالة أمراض باطنة ، ١٠٠ حالة جراحة عامة ، ٧٢ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٥٢ حالة تنظيم أسرة " وأضاف الداودي بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ١١١ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٤ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة . ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القافلة تعد ثانى قافلة تنظمها المديرية منذ بداية العام الميلادى الجديد حيث تم الكشف على ١٠٠٤ حالة خلال القافلة الاولى ، مؤكدا أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام ، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجا .